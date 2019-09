Jornalista global chora ao vivo e revela motivo emocionante

View this post on Instagram

Um dos dias mais difíceis pra mim na bancada do #RJ2. Ser jornalista é relatar e também sentir. Dar a informação e se emocionar. A gente nunca passa em branco. Mesmo quando conseguimos nos controlar. Hoje não deu. Minha emoção foi a mesma de todos que sofreram com a notícia trágica da morte de pai e filho num incêndio. Que Deus olhe por essa família e por todas as outras que sofrem nesse nosso Brasil.🙏🏻