Marjorie Estiano é indicada a prêmio internacional por ‘Sob Pressão’

Marjorie Estiano foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz, do Emmy Internacional, maior premiação de televisão do mundo, por sua atuação na série Sob Pressão, da TV Globo. A nomeação dos indicados foi realizada nesta quinta-feira (19). A cerimônia acontecerá em 25 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos.

A atriz, que interpretou a médica Carolina, está entre as finalistas por seu trabalho na segunda temporada da trama. Em entrevista concedida a CLAUDIA, Marjorie contou como foi a sua preparação para viver a personagem:

Não perca o que está bombando nas redes sociais

“O meu processo de construção das personagens é o resultado de uma composição de vários elementos. Tem algo comum e também as particularidades de cada processo, de acordo com cada personagem e obra”, explica. “Uma pesquisa voltada para os pontos essenciais, no caso da Carolina, inclui a profissão, como encara a profissão, os conflitos, desejos, história familiar, entre vários pontos que formam a maneira com que a personagem vê e se coloca no mundo”, conclui.

Marjorie revelou também que Sob Pressão a inspirou a ter uma nova perspectiva sobre a vida. “Sei que inspirações têm um ciclo e é natural que a demanda da rotina acabe burocratizando um pouco esse olhar. É um trabalho meu não deixar isso acontecer, ou resgatar a motivação sempre que preciso”, comenta.

“Sob Pressão foi me mostrando que qualquer hora é hora e que isso não precisa ser idealizado. A gente não tem clareza sobre o efeito que um gesto pode ter na vida daquela pessoa naquele momento. Podemos oferecer algo muito simples para alguém em qualquer situação. É de fato uma sugestão de uma perspectiva, de um olhar mais participativo que pode ser integrado a nós e carregado para qualquer momento”, reflete.

Aclamação do público

O episódio que foi ao ar no dia 26 de junho deste ano recebeu uma onda de críticas positivas pela atuação de Marjorie. A personagem Carolina ficou no meio do fogo cruzado entre policiais e traficantes em pleno hospital público. Grávida, ela tentava encontrar um plasma sanguíneo para salvar um homem ferido, mas acabou se chocando contra uma maca.

A cena, que foi supercomentada nas redes, impressionou pelo longo plano sequência e a sucessão de acontecimentos tensos vivenciados pela sua personagem. Marjorie compartilhou como foi a gravação do episódio.

“Estávamos nervosos, excitados. (…) Ao mesmo tempo, foi muito especial porque ficamos em um estado de maior conexão com o todo. A sintonia foi fundamental, quando finalizávamos cada plano era uma comoção grande.”

A atriz não se omitiu sobre a crítica que a série faz em relação aos problemas sociais do país e acredita que é por conta disso que o público recepcionou tão bem seu trabalho.

“Sob Pressão se passa no Rio de Janeiro, mas poderia ser em qualquer lugar do Brasil. A série mostra a falta de tudo o que o Estado tem por obrigação administrar e oferecer ao cidadão, na educação, na segurança, na economia e etc.”, opina. “E acho que a identificação do público vem por esse caminho também, do espectador se reconhecer personagem, e se perceber visto. Por mais que o que se mostre seja terrível, traz acolhimento”, finaliza.

Nomeações brasileiras

Além de Marjorie Estiano, outros brasileiros e produções nacionais foram indicados ao Emmy. Veja abaixo:

Raphael Logam, da série Impuros, da Fox – Categoria: Melhor Ator;

Ópera Aberta – Os Pescadores de Pérolas, da HBO – Categoria: Programa de Arte;

Especial de Natal Porta dos Fundos – Categoria: Comédia;

1 Contra Todos, da Fox – Categoria: Série Dramática;

Hack the City, do National Geographic – Categoria: Série Curta.

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade