P. Diddy: qual a relação do rapper com famosos como Bieber, Beyoncé e Jay-Z

Justin Bieber, Beyoncé e Rihanna estão tendo seus nomes associados ao rapper Sean Combs, popularmente conhecido como Diddy ou Puff Daddy. O cantor, compositor e produtor foi preso sob acusações de tráfico sexual, associação criminosa e prática de estupro.

O rapper recebeu diversas denúncias, que foram embasadas a partir de um vídeo feito por câmeras de segurança de um hotel, em 2016. Diddy estava hospedado com a então namorada, Cassandra Ventura. No registro, ele a persegue pelo corredor e, em seguida, a agride fisicamente no quarto. Tempos depois, ela o denunciou, acusando-o de drogá-la, estuprá-la e submetê-la a coerção física.

As especulações relacionam-se com as festas que Diddy promovia em mansões e hotéis. As celebrações ocorreram entre 1998 e 2009 e reuniu muitos artistas de Hollywood. De acordo com relatos oferecidos para o jornal britânico Daily Mail, Diddy estimulava o consumo de drogas e a prática de sexo coagido. As repercussões do caso se espalharam rapidamente, envolvendo figuras de destaque do mundo da música. Conheça algumas delas:

Jay-Z e Beyoncé

O rapper Jay-Z tem recebido diversas críticas pela omissão acerca do caso envolvendo Sean Combs. Os dois são amigos íntimos e mantinham uma relação pessoal e de negócios. A cantora Beyoncé também passou a ser questionada, pois é casada com o artista e até agora não se pronunciou a respeito do caso.

Jennifer Lopez

A cantora teve um relacionamento polêmico com o produtor entre 1999 e 2001, que culminou em um tiroteio durante uma festa em Nova York. Nessa ocasião, o casal foi preso depois de a polícia encontrar uma arma no carro de Diddy. Após o rompimento, Jennifer revelou que o motivo da separação foi uma traição por parte do rapper.

Rihanna

A cantora também tem sido apontada como uma das vítimas de Sean Combs. Circulam algumas notícias sobre Rihanna, aos 16 anos, ter saído Barbados rumo a Los Angeles encontrar um produtor musical. No dia seguinte à apresentação dos dois, a artista permaneceu até às 4h, sem a presença dos pais, no escritório de Jay-Z, parceiro musical de Diddy na época. Rumores alegam que ela teria sido “traficada” e forçada a assinar um contrato profissional com o rapper.

Justin Bieber

Justin Bieber conheceu Diddy por intermédio de Usher, empresário que assumiu os cuidados da carreira do astro canadense. Boatos foram levantados sobre o clipe da música “Yummy” conter denúncias indiretas a casos de pedofilia e abuso sexual. A teoria sugere que algumas cenas seriam mensagens ocultas sobre o assédio, como o fato de Justin estar rodeado de pessoas mais velhas.

Mariah Carey

Na década de 90, Mariah Carey foi casada com Tommy Motola, um amigo próximo de Diddy. Com o divórcio, a artista teve muita dificuldade para emplacar novas músicas, e a internet sugeriu um possível boicote por parte do ex-marido e do rapper.

50Cent e Kanye West

O rapper 50Cent está produzindo umasérie documental sobre os crimes cometidos por Diddy – o rapper tem uma briga pública com o acusado. Além disso, foi resgatado um vídeo de Kanye West, em 2022, durante participação no podcast Drink Champs. O cantor deu a entender que P. Diddy fazia acordos com as autoridades para permanecer fora da cadeia.

Nicki Minaj

Recentemente, Nicki Minaj utilizou o X para fazer uma série de acusações contra Jay-Z. Ela disse que o rapper – e outras figuras da indústria musical – não foram transparentes quanto a um acordo envolvendo a venda da plataforma de streaming TIDAL.

A cantora afirmou que recebeu uma oferta de um milhão de dólares para ser silenciada, mas recusou. O TIDAL, vale destacar, pertence a Jay-Z e a outros co-proprietários, entre eles Beyoncé, Kanye West e Rihanna. Minaj também comentou sobre como algumas figuras do hip hop estão envolvidas em esquemas duvidosos e ignorando o que acontecia nos bastidores dos eventos de P. Diddy.

Khloé Kardashian

Um clipe antigo do reality Keeping Up with the Kardashians ressurgiu nas redes sociais. No trecho, Khloé revela detalhes de uma festa de Diddy. De acordo com a US Magazine, no 18º episódio da nona temporada, Kourtney Kardashian pergunta para Khloé com quem ela esteve no fim de semana. Entre os nomes citados estava o produtor. Além disso, em outro momento do capítulo, Khloé mencionou sobre a festa e disse “acho que metade das pessoas estavam nuas”.

