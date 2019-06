Irmã de Rafael Miguel faz desabafo: “Trauma foi gigantesco, mas seguirei”

Camilla Miguel, irmã mais velha do ator Rafael Miguel, morto no domingo (9), postou um texto em seu Instagram dizendo que o “o trauma foi gigantesco”, mas que ela seguirá em frente com ajuda da família e amigos. Camilla perdeu o irmão, de 22 anos, o pai, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e a mãe, Miriam Selma Miguel, de 50, que foram assassinados na casa da namorada de Rafael. O principal suspeito do crime é Paulo Cupertino, pai da namorada.

“Agradeço imensamente cada uma das incontáveis mensagens de amor e acolhimento. Peço desculpas por não ter respondido a cada um dos amigos e reportagens que tentaram contato, mas estou em um momento de luto e assimilação de tudo que aconteceu, não consigo me pronunciar sobre justiça, nem como vamos seguir a vida”, escreveu Camilla, que também tem uma irmã de 13 anos.

“Arma não é e nunca será objeto de defesa. Arma é um objeto que mata”, finalizou.

Rafael Miguel e os pais teriam ido a casa da namorada do jovem, Isabela Tibcherani, na zona sul de São Paulo, para conversar com os pais da menina sobre o relacionamento dos dois. O advogado, no entanto, deu outra versão. Segundo ele, os pais de Rafael deram uma carona para Isabela e foram recebidos com tiros pelo pai dela.

O caso está sendo investigado pelo 98º Distrito Policial e, no momento, as equipes tentam localizar o autor do crime, que está foragido desde domingo.

