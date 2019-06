Namorada de ator de “Chiquititas” fala sobre morte: “Lutamos até o final”

Isabela Tibcherani, namorada de Rafael Miguel, ator que foi assassinado na noite do último domingo (9), em São Paulo, publicou uma homenagem ao ator no Facebook. Ele e os pais, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50, foram mortos na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, zona sul da capital.

“Só queríamos ser livres para amar, sem medida. Queríamos explorar o mundo e explorar a vida. Crescer, lado a lado, como um só”, escreveu ela.

Em outra publicação, a jovem relembrou o último encontro do casal. “E ontem a gente se reencontrou, depois de meses, apenas sonhando com esse momento, contando os segundos, os dias. E aconteceu. O melhor dia das nossas vidas, de longe”, escreveu. “Dá pra ver pelo nosso olhar, nesse momento éramos só você e eu, em meio a todas aquelas pessoas, não tinha mais nada além de nós dois.”

“Tá muito difícil de assimilar mas eu quero pensar em você como o homem iluminado que é, o homem que me orgulha, que me fez a mulher mais feliz do mundo, que me apresentou o amor de verdade, que me salvou e acreditou em mim, quando muitas vezes eu pensei em desistir. Você foi meu pilar, minha força, mesmo enfrentando seus próprios problemas, mesmo vivendo uma luta constante. Lutamos juntos, até o final”, finalizou Isabela.

Suspeito, pai de Isabela era contra o relacionamento

O comerciante e pai de Isabela, Paulo Cupertino Matias, é o principal suspeito de executar Rafael e seus pais e segue foragido após o crime. De acordo com o boletim de ocorrência, Paulo era contra o namoro da filha com o ator de “Chiquititas”.

Acompanhado pelos pais, o jovem de 22 anos teria ido até a casa da namorada para conversar sobre o namoro. “O comerciante Paulo Cupertino Matias, de 48 anos, chegou ao local armado e atirou nas três vítimas que estavam no portão da casa. As vítimas morreram do local”, diz o boletim.

O caso, registrado como homicídio consumado, está sendo investigado pelo 98º Distrito Policial (Jardim Miriam) e as equipes estão em diligência para localizar e prender o autor do crime.

Os corpos de Rafael e de seus pais serão velados e sepultados no Cemitério Campo Grande, na zona sul de São Paulo. O velório terá início às 13h30 de hoje e o sepultamento será às 16h30.

