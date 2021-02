Hospitais de SP têm aumento de internações de crianças por Covid-19

Apesar de estarmos há quase um ano vivendo a pandemia do novo coronavírus, pouco se sabe sobre a doença, especialmente sobre os diferentes efeitos de uma pessoa para outra e em faixas etárias distintas. Acredita-se que as crianças e adolescentes tenham versões assintomáticas com mais frequência ou nem cheguem a desenvolver a doença, apesar de poderem transmiti-la.

No ano passado, discutiu-se ainda uma síndrome consequente da Covid-19 em crianças e adolescentes. Alguns casos foram encontrados no Brasil. No fim do ano passado, os casos de crianças com Covid-19 já haviam crescido no Estado de São Paulo.

Agora, semanas após o início das aulas presenciais em São Paulo, a cidade relata aumento nas internações por Covid-19 em hospitais infantis, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.

As altas não podem ser comparadas com as explosivas que vemos em outros lugares no país, mas demonstram um pico da doença. O Hospital Darcy Vargas chegou a 100% da capacidade.

Especialistas alertam para a importância de olhar para os casos como alerta para a volta às aulas na rede estadual e a reestruturação do sistema municipal, que já demonstra efeitos.

Conversando sobre notícias ruins com as crianças