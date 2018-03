A Polícia Civil de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte (BH), deu um desfecho à uma história que dura mais de 8 anos quando deteu Diocleciano Vieira Camara. Segundo site O Tempo, o homem de 58 anos é acusado de estuprar quatro dos próprios familiares: três sobrinhas e seu sogro de 75 anos. Uma das meninas tem deficiência mental e o idoso, devido a um AVC, estava de cama, sem poder falar nem enxergar.

A primeira denúncia dos abusos foi em 2010, quando a família das meninas descobriu que a violência já ocorria havia meses. Na época, a mãe da garota com deficiência prestou queixa na polícia, mas o boletim não foi levado a diante, porque o exame de corpo de delito não comprovava o abuso.

Foi em 2017 que o caso voltou à tona. A família começou a suspeitar que o homem havia voltado a praticar os abusos e estaria violentando seu sogro na hora do banho. A suspeita ficou ainda mais séria quando várias marcas foram encontradas na região íntima do senhor de 75 anos. Com essa nova acusação, as sobrinhas decidiram falar e revelaram os abusos que sofreram por toda infância e adolescência. O idoso faleceu – não há confirmação da causa da morte.

A detenção preventiva ocorreu essa semana em uma casa em Contagem, também na região metropolitana de BH, e o acusado não se pronunciou. Sobre o caso, a delegada Ariadne Elloise Coelho diz: “Um homem que tem a capacidade de se aproveitar de pessoas tão vulneráveis deve ser mantido preso, porque, provavelmente, ele fez outras vítimas e, infelizmente, se isso aconteceu, nós pedimos que essas outras vítimas procurem a polícia para que a justiça seja feita”.

