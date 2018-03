Como funcionará?

Para que haja a multa, é preciso que ocorra um flagrante policial. O governo francês optou por esse sistema para evitar a necessidade de a vítima prestar queixa na delegacia. “Já é difícil as mulheres prestarem queixa por estupro. No caso do assédio na rua, mesmo eu, como mulher, não perderia tempo com uma queixa contra alguém que não vai ser localizado. É preciso que haja multas em flagrante delito”, afirma Marlène.