Globo define quem vai substituir Monalisa Perrone

Horas após o anúncio da saída de Monalisa Perrone nesta terça-feira (3), a Rede Globo já anunciou um substituto para comandar o telejornal ‘Hora 1’. No lugar da jornalista, entrará Roberto Kovalick. Veterano na emissora, ele passará a atuar como âncora do jornal a partir da próxima segunda-feira (9). Até lá, Michelle Barros ocupará o posto de modo provisório.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Em anúncio oficial, Ali Kamel, diretor-geral de Jornalismo da Globo, declarou ser “com grande alegria que comunico que Roberto Kovalick, um dos nossos mais talentosos jornalistas, assumirá a bancada do ‘Hora 1’. (…) [Ele] conquistou o respeito de todos nós com uma carreira sólida e cheia de êxitos aqui e no exterior”.

O comunicado também menciona Monalisa: “A ela agradecemos a colaboração e desejamos sorte nessa nova etapa”. A jornalista deixa a Globo após ter recebido uma “proposta irrecusável” para ficar à frente de um jornal no horário nobre da CNN Brasil. Ela deixa a Globo após 20 anos.

Leia também: A festa ‘babado’ dos 50 anos do Jornal Nacional

+ Mulher de Bonner aparece no programa da Fátima

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?