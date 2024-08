Funcionário do Shopping Eldorado morre dentro de loja e caso gera revolta

O Shopping Eldorado vem sofrendo duras críticas após supostamente não prestar socorro a um funcionário que veio a óbito dentro do local. O homem, que não teve a identidade revelada, trabalhava em uma barbearia dentro do complexo, nesta sexta-feira (23), quando se sentiu mal e, posteriormente, faleceu.

A barbearia, aliás, foi a única loja a cessar as atividades após a morte. O restante dos estabelecimentos continuou funcionando normalmente, sem maiores explicações.

Na entrada, uma folha de papel foi colada, justificando, brevemente, o motivo do fechamento. “Comunicamos o fechamento na data de hoje (23/08) por motivos de luto. Agradecemos a compreensão.”

O jornal Metrópoles chegou a questionar funcionários e seguranças, porém, todos se esquivaram ou optaram por não comentar a fatalidade.

Mais tarde, a assessoria oficial do Shopping Eldorado emitiu um comunicado, afirmando ter prestado primeiros socorros à vítima até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu o atendimento médico.

Eles também declararam lamentar o falecimento, se solidarizando com a família, amigos e colegas de trabalho.

No entanto, em entrevista à TV Bandeirantes, familiares da vítima rebateram o comunicado do shopping, afirmando que, além dos primeiros socorros não terem sido prestados no local, a ambulância do Samu também foi impedida de entrar no recinto imediatamente. O caso segue em investigação.

