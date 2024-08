Ana Hickmann conta como videochamada com Maria da Penha a empoderou

Ana Hickmann se emocionou ao homenagear Maria da Penha durante um evento nesta quarta-feira (21) em celebração aos 18 anos da lei que leva o nome da ativista. Após entregar um buquê de flores à Maria, a apresentadora contou detalhes de uma conversa emocionante que ambas tiveram há alguns meses, pouco tempo após Hickmann denunciar o ex-marido por agressão.

Vale lembrar que Ana enfrenta um processo de separação de Alexandre Correa, desde o ano passado. Ela o denunciou por agressão e ameaças, chegando a registrar um boletim de ocorrência. Neste ano, mostrou as fotos dos hematomas no corpo.

A apresentadora também acusa Alexandre de desvio de dinheiro e de falsificar a assinatura dela em negócios. Alexandre nega as acusações da comunicadora. Antes de denunciá-lo, Ana chegou a conversar com Maria da Penha (que, inclusive, agraciou a capa de CLAUDIA na edição impressa de agosto).

Ana Hickmann fez videochamada com Maria da Penha

“Quando a gente se falou pela primeira vez em uma videochamada, eu tive certeza que eu não tinha feito errado, mesmo quando eu fui incentivada a não denunciar, mesmo quando disseram que se eu fosse à delegacia a minha vida estava acabada. Mas quando eu recebi aquele seu primeiro vídeo, Penha, significou muito para mim e a sua vida significa para todas nós mulheres”, disse a apresentadora.

Ana ainda entregou um buquê de flores à Maria, que recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade de São Paulo. Nas redes sociais, agradeceu o trabalho da ativista e publicou fotos e vídeos da cerimônia. “Penha, sou muito grata a você! Você merece todas as homenagens do mundo”, escreveu.

Como denunciar casos de violência doméstica

Para denunciar crimes de violência doméstica, qualquer pessoa pode ligar para o 180, a Central de Atendimentos à Mulher, disponível 24 horas por dia.

As vítimas também podem buscar ajuda diretamente em delegacias especializadas em crimes contra a mulher, ou através de aplicativos e portais governamentais, como o SOS Mulher e o Aplicativo Direitos Humanos Brasil.

