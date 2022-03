Sete frases de mulheres inspiradoras para o Dia Internacional das Mulheres

Se não toda, a maior parte das mulheres está cansada de receber as mesmas mensagens sobre o Dia Internacional da Mulher, acompanhadas de uma foto de uma rosa com um fundo cor de rosa – quando recebidas via WhatsApp.

Veja também: Mulheres à frente da OAB priorizam projetos de igualdade de gênero

Isso sem falar daquela visita ao passado sempre que chega o dia 8 de março. Não que as figuras históricas devam ser deixadas de lado, mas também é importante lembrar que temos mulheres incríveis também no presente. Para lembrar a data sem clichês, separamos sete frases de mulheres inspiradoras de hoje que você precisa conhecer. Confira:

“Minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la.” – Djamila Ribeiro.

“Qual é a maior lição que uma mulher pode aprender? Que desde o primeiro dia, ela sempre teve tudo o que precisa dentro de si mesma. Foi o mundo que a convenceu que ela não tinha.” – Rupi Kaur.

Continua após a publicidade

“Eu decidi que não há nada de errado em se considerar feminista. Então, eu sou uma feminista e todas nós deveríamos ser feministas, porque feminismo é uma outra palavra para igualdade.” – Malala Yousafzai.

“Adoro cicatrizes, tattoos da vida. Me fazem lembrar que eu fui mais forte do que aquilo que me feriu…”- Rita Lee.

“Vou correr atrás de meus sonhos, sem destruir ninguém; Estabelecer metas, lutar, e conseguir ir além.” –Nátaly Neri.

“Quando vemos figuras de autoridade que se comportam de maneira contrária à ciência, confunde as pessoas (…) A crença de que existe uma cura fácil, simples, barata, que bom que isso fosse verdade, ilude as pessoas, cria uma falsa sensação de segurança. E leva as pessoas a um comportamento de risco.” –Natalia Pasternak.

“A questão que vem à mente no dia 8 de março e no movimento é a necessidade de focalizar os sofrimentos do “papel de mulher” ao invés da pessoa que sofre “no papel de mulher.”-Saghi Ghahraman.