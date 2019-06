Filho de Flordelis confessa ter matado pai, o pastor Anderson, diz polícia

De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), Lucas dos Santos, de 18 anos, um dos filhos adotados pela deputada federal Flordelis e de Anderson do Carmo de Souza, foi um dos executores do assassinato do pastor, que aconteceu na madrugada de domingo (16).

A polícia ainda afirma que um dos mandantes do crime foi Flávio Rodrigues de Souza, de 38 anos, filho biológico de Flordelis, conforme reportagem do jornal O Globo. Ambos foram presos na segunda-feira (17).

Flávio de Souza tinha um mandado de prisão pendente por violência doméstica e foi preso durante o sepultamento do corpo de Anderson no cemitério Memorial de Nictheroy, no bairro Laranjal, em São Gonçalo. Já Lucas foi preso no momento em que prestava depoimento na DHNSG. Contra ele, havia um mandado de apreensão por tráfico de drogas quando ele ainda era menor de idade.

