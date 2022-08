Filha de Will Smith fala sobre ver pai estapeando Chris Rock pela 1ª vez

O tapa que Will Smith deu em Chris Rock após o humorista fazer piadas acerca da doença de sua esposa — Jada Pinkett Smith — continua rendendo discussões na mídia. Desta vez, Willow Smith, cantora e filha do ator, quebrou o silêncio e comentou pela primeira vez sobre as polêmicas envolvendo sua família no Oscar 2022.

Em entrevista à Billboard, a jovem de 21 anos declarou que a controvérsia envolvendo o pai não afetou a sua criatividade e não a abalou mais que seus “demônios internos”, como a ansiedade.

Além disso, Willow também criticou a pressão que a sociedade coloca em seus entes queridos: “Eu vejo minha família toda como seres humanos e os amo e aceito por isso. Pela posição que ocupamos, a nossa humanidade muitas vezes não é aceita. Esperam que a gente aja de formas contrárias a uma vida humana saudável. Esperam que sejamos desonestos”, dispara.

Recapitulando polêmica no Oscar 2022

Durante a cerimônia do Oscar 2022, Chris Rock comparou Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, ao personagem de Demi Moore no filme “GI Jane”, no qual a estrela tinha os cabelos raspados.

Contudo, Jaida não tem os cabelos raspados por uma escolha estética. Na verdade, ela enfrenta uma doença chamada alopecia, que provoca a queda dos fios. Por isso, o ator subiu ao palco da premiação e estapeou Rock.