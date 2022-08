Miss Universo faz mudanças históricas nas regras da competição; entenda

O Miss Universo — principal competição internacional de beleza feminina — anunciou mudanças históricas em suas regras. A partir de agora, mulheres casadas, divorciadas, grávidas e mães poderão participar do concurso. Amy Emmerich, CEO da disputa, anunciou a decisão através de um comunicado de imprensa. Confira:

“Como todos sabem, a Organização Miss Universo sempre se esforçou para evoluir com as mudanças da sociedade para melhor representar e apoiar as mulheres globalmente. Desde que cheguei à organização em janeiro de 2022, venho avaliando procedimentos e regras de elegibilidade para garantir melhores valores para a marca. Paula, presidente da organização esteve comigo nesta jornada”, declarou.

Logo em seguida, Amy afirmou na nota que, como parte deste plano, mulheres casadas, divorciadas, grávidas ou com filhos poderão competir a partir da 72ª edição do Miss Universo. O mesmo vale para as disputas nacionais que antecedem o concurso.

Por que a mudança nas regras ocorreu apenas agora?

Emmerich explicou que a alteração das regras foi criada a partir de estudos por parte da organização: “Realizamos pesquisas tanto com o público como com os nossos diretores. O feedback foi esmagador. Acreditamos que as mulheres devam ter controle sobre suas vidas e que suas decisões pessoais não podem representar uma barreira para o sucesso”, disse.

Por fim, a CEO da disputa revelou que a companhia vem preparando o anúncio do primeiro diretor nacional para setembro. “Enquanto isso, fiquem prontas para os concursos locais em 2023. Estamos ansiosos para ver todas vocês virtualmente antes de nos encontrarmos pessoalmente no Miss Universo”, concluiu.