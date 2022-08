Leandro Lo, ícone do jiu-jitsu, é assassinado durante show em São Paulo

Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jitsu, foi assassinado com um tiro na cabeça na madrugada deste domingo. Na ocasião, ele estava aproveitando o show do grupo Pixote no Clube Sírio (SP), localizado no bairro de Indianópolis, Zona Sul. Contudo, a noite terminou em tragédia após o profissional se envolver numa briga com um policial.

Segundo o advogado de Leandro, o lutador chegou a conseguir imobilizar o homem durante a confusão. Mas ao soltá-lo e se afastar, foi baleado. O autor do disparo já foi identificado, mas continua foragido.

A estrela do jiu-jitsu foi encaminhada ao hospital Arthur Saboya, mas teve morte cerebral confirmada há poucas horas. As informações foram concedidas ao site ‘G1’.

Leandro marcou o mundo do jiu-jitsu

Leandro, que tinha apenas 33 anos, já havia conquistado cinco Copas do Mundo da modalidade e ainda venceu oito Pan-americanos do esporte. Além disso, o lutador foi oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu em cinco categorias diferentes. A morte de Lo vem sendo lamentada por inúmeros profissionais e fãs da modalidade esportiva.