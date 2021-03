O Facebook Kids vem aí e deverá ser parecido com o Instagram

Facebook quer atrair mais crianças com menos de 13 anos e está se esforçando para se tornar popular entre a garotada. A ideia é construir um aplicativo do Facebook para crianças nos moldes do Instagram.

A nova plataforma foi anunciada nesta quinta-feira internamente na empresa, e não há previsão para o lançamento. Também nesta semana, o Instagram – que pertence ao Facebook e o ultrapassou em popularidade, sobretudo entre os mais jovens – anunciou medidas de segurança para adolescentes. A idade mínima permitida no Instagram é 13 anos.

A falta de opções para crianças que querem manter contato social com seus amigos, uma necessidade crescente em tempos de recomendações de isolamento social e escolas fechadas, é o principal motivo para a iniciativa, segundo Joe Osborne, porta-voz do Facebook.

“Estamos trabalhando na criação de produtos adicionais, como fizemos com o Messenger Kids, que sejam próprios para crianças e gerenciáveis pelos pais”, diz Osborne.

O Messenger Kids, versão do aplicativo de mensagens para crianças pré-adolescentes, tem mecanismos de controle parental, mas falhas que permitiram conversas entre crianças e pessoas não aprovadas pelos pais já foram detectadas e puseram a xeque a segurança do aplicativo.