“Expuseram meu filho”, diz pai de filho da mulher que acusa Neymar

Estivens Alves, ex-marido da jovem que acusa Neymar de estupro, reclama da exposição feita ao filho do ex-casal.

O garoto de seis anos teve o nome divulgado dentro das trocas de mensagens do atleta com a garota de 26 anos, publicadas em um vídeo pelo Neymar em seu Instagram – e que foi deletado na madrugada de segunda-feira (3). Por conta da repercussão, a mulher e o filho saíram de casa, estão morando em outro local e a criança não está mais frequentando a escola.

“Estamos levando a vida. Expuseram meu filho, o Neymar fez isso, colocou o nome do meu filho lá. Ele não está indo a escola por causa disso, está uma doideira”, relatou Estivens ao EXTRA. “É muito baixo tudo isso. Está bem difícil. Eu sou uma pessoa centrada, mas isso está me deixando sem cabeça.”

O casal esteve junto por sete anos. Depois da separação, ambos mantêm amizade por conta do filho. Durante a viagem da mulher à Paris, Estivens estava cuidando do garoto. No retorno, o rapaz reparou que o comportamento da ex-mulher havia mudado, que ela estava mais quieta e retraída.

Ele contou também que a ex-companheira ainda está lidando com a falta de apetite e com a pressão psicológica que carrega com todo o caso, e que ambos têm conversado diariamente.

“Tenho conversado com ela, está bem confiante, mais tranquila, mas muito chateada com o que está acontecendo”, contou Estivens. “Quando ela foi para lá tinha uma intenção e lá aconteceu tudo diferente. Fisicamente, ela não está bem, me disse que está emagrecendo porque não consegue comer, não consegue fazer nada”, completou.

O rapaz conta que a jovem sempre foi uma boa mãe e que, neste momento de exposição, tem evitado deixar o garoto usar a internet. Muito fã de Neymar, o menino sempre assiste a vídeos do craque e ela teme que ele esbarre em alguma das imagens íntimas que foram expostas.

“Ela ficou mundialmente conhecida de forma negativa, e isso é muito ruim”, finaliza o rapaz.

