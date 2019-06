Ex-marido de Najila foi ao apartamento dela pegar tablet

Estivens Alves, ex-marido de Najila Trindade Mendes de Souza, modelo que acusa Neymar de estupro, depôs sobre o caso na manhã desta quarta-feira (12) na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Ele chegou a ser acusado de ter furtado o aparelho em que estariam as provas do suposto estupro.

No entanto, no depoimento, ele afirma que foi ao apartamento da ex-mulher para retirar o tablet e o notebook do filho do casal a pedido dela.

Segundo o advogado do rapaz, Najila teria mandado uma mensagem a Estivens pedindo para ele ir ao apartamento no dia seguinte do suposto arrombamento para retirar as coisas do filho.

“A Najila disse que ele [Estivens] teria furtado esse tablet, mas o tablet que ele retirou é o tablet do filho, um tablet cinza”, disse Roberto Guastelli, advogado de Estivens, ao G1. “E, segundo ele, ele vai confirmar se existia ou não um segundo tablet, o tablet rosa que seria o da Najila.”

“Ele tem uma mensagem dela e a entrada dele foi depois do arrombamento do apartamento. Ele entrou na quinta-feira, depois que ela mandou uma mensagem pra ele solicitando que ele vá até o apartamento dela para retirar os pertences do filho e isso aconteceu por volta das 14h”, completou.

O advogado diz que o porteiro do prédio acompanhou o cliente durante sua visita ao imóvel. Ele ainda ressalta que o tablet entregue à polícia não contém as imagens do suposto crime e que o aparelho foi entregue aos investigadores para a perícia.

Entenda o caso

Najila Trindade Mendes de Souza, a mulher que acusou o jogador Neymar de estupro, disse que o jogador ignorou seu pedido e forçou ato sexual, sem uso de preservativo. Ela falou pela primeira vez sobre o caso ao jornalista Roberto Cabrini, do SBT.

Durante a entrevista, Najila, de 26 anos, disse que foi vítima de estupro por parte de Neymar . “Fui vítima de estupro. Agressão juntamente com estupro.” Neymar nega, diz ter sido vítima de uma cilada e gravou um vídeo, depois tirado do ar pelo Instagram, com a troca de mensagens entre os dois que, para ele, comprovaria sua inocência.

O encontro entre os dois aconteceu em Paris, no dia 15 de maio. A mulher registrou o boletim de ocorrência na noite da última sexta-feira (31), em São Paulo. Najila afirmou que seu primeiro contato com o atacante da seleção foi uma imagem que mandou pra ele via Instagram. Depois de algumas mensagens, o jogador pediu o WhatsApp dela. “Meu intuito era ter uma relação sexual com ele. A expectativa era realizar um desejo meu [quando foi à França].”

Segundo Najila, a briga entre os dois no hotel começou pela falta de camisinha. “Eu perguntei se ele tinha preservativo, porque eu não tinha. Ele falou que não e eu disse ‘então não vai acontecer nada [além das carícias].’. Depois disso, ele me virou, cometeu o ato, eu pedi pra ele parar e ele continuou, batendo violentamente na minha bunda”, relatou a modelo e estudante de design de interiores. “Eu tinha o desejo de ficar com o Neymar. Até ele me despir foi consensual. Depois ele começou a me bater e eu falei ‘está tudo certo’, mas começou a doer e eu pedi pra ele parar e ele respondeu ‘ok, linda’. Mas aí ele me virou. Eu falei ‘para, para’. Fui para o banheiro e não consegui falar nada. Foi uma decepção.”