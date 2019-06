Najila Trindade passa mal e sai carregada pelo advogado de delegacia

Najila Trindade, que acusa Neymar de estupro, passou mal e teve de deixar a 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, carregada pelo advogado Danilo Garcia de Andrade. Ela saiu em uma viatura de polícia e foi levada até um hospital. No caminho, o carro em que ela estava foi perseguido por motos e até por helicópteros de emissoras de TV.

A modelo deu depoimento para duas delegadas e para uma enviada pela Delegacia Geral. No total, ela falou durante 4h30. Ela se sentiu mal e chegou a comer um sanduíche, mas seu estado foi piorando.

Novos trechos da conversa foram revelados

A TV Record divulgou, na quinta-feira (6), a continuação da conversa entre Neymar e Najila Trindade. As mensagens são de 16 de maio, dia seguinte ao suposto abuso sexual.

Em um primeiro trecho do diálogo na rede social, divulgado por Neymar no dia 2, Najila convida o jogador para um segundo encontro e, sem obter resposta, ela diz: “Eu vou dormir, tá? Você não vem e está dando mancada, me deixando esperando”.

No novo trecho divulgado, a conversa continua depois dessa última mensagem da modelo. Neymar diz que chegará em 15 minutos, a conversa é interrompida e retomada depois do encontro no hotel.

Neymar nega as acusações de estupro.