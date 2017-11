Ex-goleira dos EUA acusa presidente da FIFA de assédio sexual

Um dos grandes nomes do futebol feminino, a ex-goleira da seleção dos Estado Unidos, Hope Solo, 36 anos, acusou o ex-presidente da FIFA Joseph Blatter de assédio sexual.

Em entrevista ao jornal português Tribuna Expresso, campeã do mundo em 2015 e bicampeã olímpica em 2008 e 2012 revelou que o assédio aconteceu na cerimônia do Bola de Ouro em 2013 – evento que premia os melhores profissionais do futebol do ano e no qual a goleira apresentou o prêmio de melhor jogadora da temporada.

“O Blatter apalpou-me a bunda (…) Foi na entrega do Bola de Ouro há uns anos, mesmo antes de subir ao palco. É algo que se banalizou”, detalhou.

O fato de os assédios terem se tornado tão banais no meio esportivo faz com que a goleira sinta-se decepcionada por perceber que as mulheres não se sentem à vontade para denunciar. “Gostava que mais mulheres, sobretudo no futebol, falassem das suas experiências, porque algumas dessas pessoas ainda trabalham no futebol e algumas das jogadoras ainda têm esses comportamentos. É importante que percebamos que isto não acontece apenas com os poderosos homens brancos. Pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer entre mulheres, pode acontecer em qualquer lugar. Estamos focados nos poderosos homens brancos, porque é provavelmente mais normal com eles, mas pode acontecer em qualquer lado.”

Recorrência

O caso de Hope junta-se a outros assédios e estupros denunciados por celebridades ao longo do último mês.

O produtor Harvey Weinstein, 65 anos, que já ganhou o Oscar por Shakespeare Apaixonado, foi acusado de assédio sexual e contato físico indesejado por mais de oito mulheres.

O ator Kevin Spacey, 58 anos, que interpreta Frank Underwood, foi acusado de assédio sexual pelo também ator Anthony Rapp, 46 anos, por tê-lo assediado quando tinha 14 anos, durante as filmagens de Star Trek. Além de Anthony, o ator mexicano Roberto Cavazos e oito colegas de equipe do protagonista de House of Cards também se posicionou dizendo ter sido mais uma vítima de Kevin.

Outro astro de Hollywood denunciado foi o ator e diretor Steven Seagal, 65 anos. A denúncia foi feita pela atriz australiana Portia de Rossi, 44 anos, em sua conta no Twitter. “Ele me falou o quão importante era ter química fora da tela, enquanto me sentava e desabotoava sua calça de couro”, contou Portia. A jornalista e atriz Lisa Guerrero também declarou ter sofrido abuso sexual por parte de Steve, quando compareceu a uma audição com o diretor e foi recebida por ele apenas com um roupão.

Quem também teve seu nome envolvido em escândalos sexuais foi o ator Ed Westwick, 30 anos, conhecido principalmente pelo papel de Chuck Bass na série Gossip Girl. A atriz Kristina Cohen, 27 anos, publicou um relato em seu perfil do Facebook no qual revela que foi estuprada por Westwick, há 3 anos, no apartamento do ator. “Ele me segurou e me estuprou”, escreveu Kristina.

