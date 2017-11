Atriz diz que foi estuprada por Ed Westwick, de Gossip Girl

O último mês não tem sido fácil para os homens de Hollywood. Depois das denúncias contra o produtor Harvey Weinstein, outros nomes foram acusados de assediar atrizes e atores nos bastidores das produções, como o ator Kevin Spacey. Agora foi a vez de Ed Westwick, 30 anos, conhecido principalmente pelo papel de Chuck Bass na série Gossip Girl, lançada em 2007.

Na noite da última segunda-feira (06), a atriz Kristina Cohen, 27 anos, publicou um relato em seu perfil do Facebook no qual revela que foi estuprada por Westwick, há 3 anos, no apartamento do ator. “Ele me segurou e me estuprou”, escreveu Kristina.

Ela relata que passou o último mês acompanhando as denúncias da colega e refletindo se deveria fazer o mesmo. Kristina diz que sua motivação para contar a sua história foi se livrar da culpa que sentia desde o ocorrido e com o intuito de estimular outras vítimas a se libertar.

Na época, ela estava saindo com um produtor, que não foi nomeado, e os dois foram visitar o Westwick em seu apartamento. Quando ela decidiu ir embora por estar cansada, os dois sugeriram que ela tirasse um cochilo no quarto de hóspedes.

“Então eu fui e deitei no quarto de visitas onde acabei adormecendo e fui acordada abruptamente por Ed em cima de mim, com seus dedos entrando em meu corpo. Eu disse a ele para parar, mas ele era forte. Eu lutei com ele o máximo que pude, mas ele agarrou meu rosto com suas mãos, me sacudindo, me dizendo que ele queria me foder. Fiquei paralisada, aterrorizada. Eu não podia falar, não podia mais me mudar. Ele me segurou e me estuprou”, revelou.

“Foi um pesadelo e os dias seguintes não foram melhores. O produtor colocou a culpa em mim, dizendo que eu era uma participante ativa no ocorrido. Ele dizia que eu não podia falar nada porque Ed teria pessoas que viriam atrás de mim, para me destruir e que eu poderia esquecer minha carreira de atriz”, prosseguiu.

Leia o relato completo em inglês:

Procurados pelo BuzzFeed, representantes da atriz e de Westwick não quiseram se pronunciar.

Nesta terça-feira (7), o ator se pronunciou pelo Twitter. “Não conheço essa mulher. Eu nunca me forcei de nenhuma maneira e em nenhuma mulher. Eu certamente nunca cometi estupro”, escreveu.