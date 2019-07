Ex de Ronaldinho Gaúcho acusa o jogador de agressão

Priscilla Coelho, ex-mulher de Ronaldinho Gaúcho, afirma ter sido agredida pelo jogador em dezembro de 2018, quando eles viviam juntos. Em entrevista a Universa, da UOL, ela conta que está processando o atleta, mas que a ação corre em segredo de justiça. Priscilla pede uma indenização e a partilha dos bens adquiridos por ele entre 2012 e 2018, período em que estiveram juntos.

Segundo Priscilla, na época em que foi agredida, ela, Ronaldinho e Beatriz, outra mulher do jogador, viviam como um trisal – um relacionamento amoroso envolvendo três pessoas, de maneira consentida por todas. A discussão aconteceu depois que uma ex-namorada de Ronaldinho ligou duas vezes para ele durante uma festa.

“Uma ex-namorada dele ligou duas vezes. Na segunda vez, o celular dele estava comigo. Eu entreguei o aparelho ao Ronaldo e disse: ‘É ela, de novo’. Ele ficou bravo e falou que ex-namoradas poderiam ligar a hora que quisessem e que se eu estivesse insatisfeita, deveria pegar minhas coisas e ir embora”, explicou.

Depois da discussão, Ronaldinho empurrou Priscilla e ela caiu no jardim do vizinho e se machucou com os espinhos das plantas. “Passei duas horas ali, chorando, sem acreditar no que tinha acontecido. Não denunciei porque pensei que pudéssemos conversar e nos resolver; afinal, foram seis anos juntos. Me arrependo amargamente de não ter chamado a polícia”, conta Priscilla.

A analista de marketing diz que tentou conversar com o ex várias vezes, sem sucesso, e então decidiu sair de casa e ir para um hotel. “Liguei pra ele para, mais uma vez, tentarmos conversar, e ouvi: “Tu ainda não foi pra sua casa?’. Coloquei minhas 11 malas no carro e parti para Belo Horizonte. Foram cinco horas de viagem, chorando.”

A mulher afirma que o ex-marido era extremamente ciumento. A ideia de virar um trisal teria partido de Ronaldinho, quando conheceu Beatriz. “Ele me disse que gostava dela e que não podia escolher só uma de nós. Para que continuássemos namorando, eu teria que aceitar isso. Não me importei, sinceramente. Tem tanto homem com amante por aí… Pelo menos a gente sabia o que estava acontecendo. A Bia e eu não namorávamos. Nosso ponto em comum era ele”, explicou.

Priscilla trabalha atualmente como motorista de aplicativo. No ano passado, para poder acompanhar Ronaldinho em viagens, ela saiu do emprego na área de marketing. Depois da separação, o jogador chegou a ajudar a ex com algum dinheiro, mas desde março ela não recebe mais nada. Segundo ela, as entrevistas de emprego que faz não dão certo, possivelmente porque sua vida toda está exposta nas redes sociais.

Segundo o site Universa, o advogado de Ronaldinho Gaúcho nega a agressão. Segundo ele, também não houve nenhum acordo para pagamento de pensão. “Além disso, não recebemos, até o presente momento, algum processo movido por Priscilla”, disse.

