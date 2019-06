Promotora lança cartilha para jovens sobre relacionamento abusivo

View this post on Instagram

Acabou o SUSPENSE! Temos duas surpresas para Dia dos Namorados: hoje lançamos a campanha Namoro Legal em parceria com a Microsoft, apoio da Plan International, ONU Mulheres e Girl UP: temos a Cartilha Namoro Legal, que já está disponível no site do MP! Hoje também nasceu a MAIA, uma amiga virtual que em breve estará no site da Capricho para falar com jovens sobre relacionamentos. Legal ne? Acesse a cartilha no link. http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/NamoroLegal.pdf