4 eventos astronômicos acontecem na noite de 27 de julho

Caso você seja amante da astronomia ou simplesmente esteja procurando um programa diferente para fazer na próxima noite de sexta-feira (27), pode se preparar para observar o céu. Em um momento raro, quatro fenômenos fantásticos acontecerão no mesmo período, informa o sirte especializado Mistérios do Espaço. Que tal reunir os amigos ou chamar aquela pessoa especial para curtir uma noite diferente juntos?

O fenômeno durará 102 minutos na sua fase completa, conquistando o título de maior eclipse lunar do século. No entanto, ele começará quando ainda for dia no Brasil. Por isso, caso queira observá-lo, é preciso ficar atento ao céu logo no início da tarde. Quanto mais pro nordeste do país, melhor, sendo o Recife a melhor capital brasileira para a observação.

Veja também: Como a Lua cheia do dia 27 de julho irá afetar o seu signo

Oposição de Marte

Segundo o site, na noite do dia 27, Marte chegará ao ponto mais próximo da Terra – a 35 milhões de quilômetros. Consequentemente, o brilho do planeta ficará maior para quem o observa do nosso planeta. Nessa noite, Sirius – a estrela mais brilhante do nosso céu noturno – ficará apagada perto de Marte, que terá o quase o dobro da sua magnitude. Esse fenômeno acontece a cada dois anos.

Conjunção planetária

A Lua eclipsada e Marte extra brilhante estarão lado a lado ao longo de toda a noite para quem os observa da Terra, a chamada conjunção. Não se preocupe em providenciar equipamento que o encontro será visível a olho nu.

Chuva de meteoros

A Chuva de Meteoros Delta Aquáridas do Sul começará quando o relógio bater meia noite do dia 27 para o 28. O ideal é estar em um local sem muita iluminação artificial para ter uma melhor visão do fenômeno. Ele acontece porque a Terra irá passar por uma nuvem de detritos deixados por uma cometa ou asteroide, e eles acabarão sendo atraídos para o nosso planeta, explica o site.