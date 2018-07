Saiba quando e onde assistir ao maior eclipse lunar do século

Os eclipses acontecem apenas de tempos em tempos, mas quando vêm, trazem uma beleza inigualável. No Brasil, poderemos assistir ao eclipse lunar (quando a Terra, o Sol e a Lua estão alinhados, com o nosso planeta no meio, criando uma sombra no satélite) mais longo do século na sexta-feira, dia 27.

Esse fenômeno será o com a maior duração porque, justamente a sua fase mais longa, a umbra, durará quase 4 horas. Ainda que não possa ser visto em sua totalidade no Brasil, poderemos ver a parte inicial do eclipse.

Os países africanos e europeus poderão assistir ao eclipse lunar em sua plenitude, já que, segundo a agência espacial americana (NASA), estarão no melhor lugar para assistir ao acontecimento. Os dois continentes acompanharão a melhor fase – a umbra – por inteiro.

Leia mais: Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em julho

De acordo com o G1, poderemos, sim, acompanhar um pouco do fenômeno em território brasileiro, mas é preciso procurar os melhores pontos para admirar o eclipse total da lua. De acordo com o astrofísico da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Gustavo Rojas, esses lugares seriam mais ao leste do país – sendo Recife a melhor capital para assistir a sombra sobre a lua.

Além desses pontos, procurar lugares abertos ou o mais perto da costa possível também são formas de enxergar o fenômeno. Tentar assistir ao eclipse de ruas ou horizontes lotados de prédios, como a Avenida Paulista, por exemplo, pode não dar muito certo. Por culpa das luzes da cidade, a visibilidade é dificultada.

Diferente dos eclipses solares, nesse os óculos não serão necessários para que o fenômeno possa ser observado.

Leia mais: Como a Lua cheia do dia 27 irá afetar o seu signo

Outro ponto interessante e que torna esse eclipse ainda mais especial é que a Lua será de sangue – quando o satélite adquire um tom avermelhado. Por mais que ela só atinja esse ponto em sua fase total – que dura quase 2 horas -, poderemos ver um pouquinho do vermelho aqui no Brasil.

Vale, também, observar o horário no qual a Lua nasce em cada região. Assim, é possível saber qual será o espaço de tempo que terá para apreciar o eclipse:

Belo Horizonte – 17h34

Brasília – 17h57

Curitiba – 17h47

Florianópolis – 17h40

Fortaleza – 17h36

Natal – 17h19

Porto Alegre – 17h46

Recife – 17h15

Rio de Janeiro – 17h26

Salvador – 17h22

São Paulo – 17h39

Vitória – 17h18

Veja mais: Como William e Kate mantêm viva a memória de Diana para os netos

Já votou no Prêmio CLAUDIA? Escolha mulheres que se destacaram