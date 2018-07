Quando o próximo eclipse lunar poderá ser visto do Brasil?

Apaixonadas por astronomia tem programa marcado para a madrugada de 21 de janeiro de 2019. Nesse dia acontecerá o próximo eclipse lunar total visível do Brasil. Seu ponto máximo se dará às 3h12, em São Paulo, pelo horário de Brasília, com sua fase total tendo uma duração de 58 minutos.

O eclipse lunar mais longo deste século aconteceu no dia 27 de julho de 2018 com uma duração de 102 minutos da fase total. No entanto, nem todas as suas fases foram possíveis de ser observadas do nosso país.

Na madrugada do dia 21 de janeiro, o eclipse total será visível em toda a América. O lado ocidental da Europa e da África poderão observá-lo de forma parcial.