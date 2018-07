Teremos mais um eclipse em 2018 – e ele está próximo

Se você ficou a postos para assistir ao eclipse lunar deste 27 de julho, pode se preparar: outro fenômeno da mesma natureza vem aí. No entanto, será um eclipse solar parcial e acontecerá no dia 11 de agosto. No entanto, ele não será visível no Brasil.

De acordo com Time and Date, apenas quem estiver no norte ou leste da Europa, no norte ou oeste da Ásia, no norte dos EUA, no Atlântico e no Ártico poderá observá-lo. No entanto, ele não passará despercebido no resto do mundo, já que eclipses são eventos poderosos na leitura astrológica. Em breve, divulgaremos a leitura de Susan Miller para cada signo em relação ao acontecimento astral.

O próximo eclipse solar total que poderá ser admirado pelos brasileiros será apenas em 12 de agosto de 2045.