Andréia Sadi sobre maternidade: “Não queria que pensassem que dou conta de tudo. Ninguém dá”

Para quem sempre se pergunta o que um jornalista sente nos segundos que antecedem a abertura de um jornal ao vivo, Andréia Sadi tem a resposta: frio na barriga. Pelo menos é assim que a profissional paulistana de 35 anos reage ao encarar as muitas novidades que sua carreira tem lhe apresentado.

“Eu desconfio de qualquer um que não tenha frio na barriga. As pessoas falam que eu sou muito segura, mas eu digo que pelo contrário, sou muito insegura, porque isso me blinda. Gosto de estar sempre tensionada, acho que quando você está alerta, a chance de errar, no sentido de não prestar atenção, é menor”, confessa a jornalista em entrevista para CLAUDIA, por telefone.

Andréia Sadi é um dos grandes nomes do elenco da GloboNews, onde atua desde setembro de 2015 cobrindo os bastidores da política em Brasília. A partir de 6 de junho, ela estará na bancada do ‘Estúdio i‘, em mais um grande passo de sua carreira. Com a novidade, Sadi ocupa o espaço que antes pertencia à apresentadora Maria Beltrão, já que essa assume o ‘É de Casa‘ nas manhãs de sábado da TV Globo.

“Ano de eleições, para quem cobre política, é como a Copa do Mundo, com a diferença de que você divide as paixões. Como jornalista, você está no centro desse debate, então existe essa tensão, mas também uma ansiedade boa de dar a informação”

“Nunca achei que teria um programa desse tamanho, então foi uma surpresa que me deixou superfeliz. Fui entendendo aos poucos como isso era importante para um ano como este e o tamanho da responsabilidade que teria”, relata sobre estar no comando do noticiário.

POLÍTICA COM SADI

Imersa na política desde o início da carreira no jornalismo, Andréia conta que o desafio mesmo é saber a hora de desconectar do tema – ao menos em casa. ​​”Eu digo que nada que planejei deu certo na minha vida. Hoje eu sou completamente apaixonada por política, mas eu não fui aquela menina que sonhava em fazer isso, queria ser advogada. Fui descobrir essa paixão por política durante a faculdade de jornalismo, e hoje sou totalmente imersa, tenho até que me controlar pra não falar disso o tempo todo. Com a família e os amigos, política é assunto proibido”, conta a jornalista.

“Andar na rua me ajuda muito a entender o que o público está achando, é como um termômetro. Tem gente que chega me chamando de ‘Sadi’, de ‘Deia’, eu não conheço a pessoa, mas ela me conhece”

Entre as novidades reservadas para o programa no comando de Sadi é trazer uma participação maior do público, aproveitando o ano eleitoral para abrir um espaço de diálogo.

“Eu brinco que posso entregar qualquer coisa, menos o meu celular. Hoje, com o avanço das redes sociais, eu sigo apurando e recebendo notícias enquanto estou no ar, eu sou do ao vivo. Acho que desmaio se receber uma notícia hoje e só puder dar no final do mês”, conta, bem-humorada. “No Estúdio i, a ideia é construir o noticiário junto com o público, trazer mais atualização e informação exclusiva no momento em que elas estão acontecendo. O telespectador não é um convidado, ele faz parte da mesa, e se ele tem uma cadeira cativa, então nada mais justo do que ele participar.”

MATERNIDADE REAL

Além da rotina inquieta de uma jornalista que cobre política, desde o ano passado Andréia Sadi tem cumprido a tarefa mais desafiadora – e gratificante – de todas: ser mãe dos gêmeos​​ João e Pedro, seus filhos com o jornalista esportivo André Rizek.

O ‘Estúdio i’, inclusive, faz parte de uma memória afetiva da apresentadora. Foi no jornalístico que o público descobriu que ela estava grávida de gêmeos, com um anúncio feito pela colega Maria Beltrão. O público da GloboNews acompanhou de perto a gravidez de Andréia, que deu furos, entrevistou e realizou reportagens exclusivas com o barrigão de grávida, direto do home office.

“Desde o início eu institui pra mim mesma que eu não iria de jeito nenhum romantizar a maternidade. É a melhor coisa do mundo? Sim, mas é difícil e cansativo, você precisa se organizar e ter ajuda. Então coloquei como meta que sempre que alguém me perguntasse algo, eu sempre falaria a realidade. E eu nunca recebi tanta mensagem como recebi. Chegam muitos agradecimentos por eu estar falando isso”, revela Andréia, enquanto faz uma pausa na conversa para checar os gêmeos.

“Não queria que me vissem na TV, de cabelo escovado, e pensassem que tudo é perfeito, que dou conta de tudo. Eu não dou conta, ninguém dá, é mentira”

DIREITO DAS MULHERES EM PAUTA

Recentemente, a jornalista expressou nas redes sociais sua indignação sobre uma fala do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida. No vídeo de 2015, ele afirma que “mulheres recebem salários menores porque engravidam, cuidam dos filhos, vão mais ao médico e preferem jornada de trabalho menor”.

“É muito caro para a mulher quando alguém discute algo que remete a um retrocesso. Depois que virei mãe, percebi que a licença-maternidade traz essa segurança de que você está empregada e tem uma rede de apoio. Quando publiquei minha opinião, várias pessoas vieram me falar: ‘imagina, ninguém iria mexer nisso’. Claro que ninguém vai mexer nisso, a gente sabe, mas temos que ficar atentas e colocar o holofote sobre coisas que às vezes as pessoas pensam que ‘ah, isso aí não vai acontecer’. Não subestime falas de pessoas que têm autoridade, precisamos mostrar que estamos vigilantes“, finaliza.