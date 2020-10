Atualizado em 29 out 2020, 18h29 - Publicado em 29 out 2020, 18h04

Por Da Redação - Atualizado em 29 out 2020, 18h29 - Publicado em 29 out 2020, 18h04

A jornalista da Rede Globo Andreia Sadi está grávida de gêmeos. Ela é casada com André Rizek, jornalista do SporTV. Aos 4 meses de gestação, a jornalista ainda não havia contado a novidade para o público, mas o comentarista Lédio Carmona acabou revelando antes mesmo dos pais, na edição de hoje do Seleção SporTV, que ele apresenta ao lado de Rizek.

“Um casal de amigos meus, o André e a Andreia, fiquei sabendo que estão grávidos de quatro meses. André Rizek e Andréia Sadi serão pais de gêmeos. Desde já me intitulo tio-avô dos ‘Rizekinhos'”, disse o comentarista ao encerrar o programa. Galvão Bueno, que também participava da atração, pediu uma salva de palma aos novos pais.

Mais tarde, durante o Estúdio i, da GloboNews, a apresentadora Maria Beltrão também fez o anúncio da gravidez. “A gente gosta de contar a vida dos outros, mas virar notícia é ruim, né?”, disse Andreia aos risos. “Mas fiquei orgulhosa que os amigos guardaram o segredo, foram maravilhosos”, continuou.

Ainda em choque que tomamos o furo e eu com a notícia na mão. Digo, na barriga. Rsrs ❤️❤️❤️😘 https://t.co/jkgQaAIdKx — Andréia Sadi (@AndreiaSadi) October 29, 2020

A notícia havia sido comentada internamente na emissora, mas Andreia pediu discrição dos amigos para que pudesse contar no seu tempo. Alguns colegas chegaram a parabenizá-la pela gravidez nas redes sociais, mas as publicações foram apagadas logo em seguida. Depois de ver a cena da SporTV, Andreia brincou em seu Twitter e disse que Lédio e Galvão deram um 7 a 1 na apuração.

Eu não tinha visto. Kkk Ledio e @galvaobueno 7 x 1 na apuração rsrs ❤️❤️❤️❤️ https://t.co/X3QZbVDkoD — Andréia Sadi (@AndreiaSadi) October 29, 2020

