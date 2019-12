Em Londres, menina encontra pedido de socorro em cartão de Natal

Uma rede britânica de supermercados, a Tesco, suspendeu a venda de cartões de Natal fabricados na China, após um bilhete de socorro que teria sido escrito por um prisioneiro, vir à tona.

De acordo com a imprensa de Londres, uma menina de 6 anos dos arredores da cidade, identificada como Florence Widdicombe, foi a responsável por encontrar uma mensagem escrita e assinada por detentos da prisão de Qingpu, em Xangai, que dizia: “Somos prisioneiros estrangeiros forçados a trabalhar contra a nossa vontade. Por favor, ajudem-nos e avisem a alguma organização de defesa dos direitos humanos.”

Ainda no texto havia uma instrução para contatar o jornalista Peter Humphrey, detido em 2013 e condenado a dois anos de prisão por violar as leis chinesas de propriedade privada. O ex-repórter cumpriu parte de sua pena em Qingpu. Todas essas coordenadas estavam em um cartão ilustrado com um gatinho na capa.

Um porta-voz da Tesco se pronunciou sobre o caso e disse que a fábrica, que, segundo eles, se chama Zheijiang Yunguang Printing, foi alvo de “um controle independente em novembro, e não foi observado nenhum elemento que sugerisse que tivesse infringido nossas normas, que proíbem o trabalho em prisões”, o que teria levado a uma ruptura de contrato “imediata e definitiva”, assinalou.

Mesmo assim, a rede de supermercados – que é a maior do Reino Unido – suspendeu a comercialização dos cartões e abriu inquérito para uma investigação.

