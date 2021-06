Gisele Bündchen revela origem da sua conexão com a natureza

A forte ligação que Gisele Bündchen tem com a natureza não é segredo para ninguém. A modelo brasileira dedica grande parte da sua vida a trabalhos de preservação ambiental e social.

Um exemplo recente deste lado ativista da supermodelo é a criação do Luz Alliance, um projeto para ajudar pessoas em vulnerabilidade social durante a pandemia por meio da inserção delas em atividades em prol da regeneração do meio ambiente.

Além disso, quem acompanha as redes sociais da Gisele consegue sentir de perto essa conexão da modelo com a natureza, aspecto que ela divide com os filhos, Benjamin e Vivian, que também são pequenos amantes do ecossistema.

Mas, afinal, como nasceu a conexão da gaúcha com a natureza e quais são as suas motivações para atuar pela preservação do meio ambiente? Em fala no Seminário Internacional Motivação: evidências para promover a aprendizagem do Instituto Ayrton Senna, Gisele compartilhou que o seu estímulo está totalmente ligado à sua infância e às pessoas que a cercam.

“Eu tive o privilégio de nascer em um cidade do interior. Então, desde criança, sempre me senti muito conectada com a natureza, como uma parte dela, tanto que o lugar que eu mais gostava de estar era em cima de uma árvore”, diz.

“Todas as pessoas que passam pela nossa vida nos ensinam algo. Talvez sem querer, mas a gente também ensina. Sempre existe essa troca natural do aprender e do ensinar”

Na escola da vida, a top model aponta os pais como seus grandes professores na infância. “A minha dedicação tem muito a ver com a minha mãe. Se alguma coisa estragava em casa, ela ia e arrumava. Aprendi com ela que posso arrumar tudo e me organizar”, conta a modelo, relembrando sobre como isso a auxiliou quando foi morar sozinha aos 14 anos.

“Meu pai sempre foi uma pessoa preocupada com todos. Me sinto assim também, quando me pergunto: ‘Como posso contribuir aqui? Como que eu posso melhorar a situação?'”, afirma Gisele, que, com a família, já recuperou a arborização de um riacho local que estava poluído.

“Quando você ama algo, você quer cuidar daquilo”

Além da criação, a modelo também coloca a sua curiosidade como um dos fatores determinantes para os seus posicionamentos e pensamentos.

“Eu me sinto uma pessoa muito curiosa desde pequena e isso me faz expandir, porque na verdade nunca estou em uma situação em que me sinto completamente confortável. Tenho momentos de comodismo, mas, em muitos dos meus projetos, me pergunto: ‘Como eu vou fazer isso?'”, confessa a estrela, que também garante que a resposta acalentadora e positiva não tarda a chegar.

“Sempre estou pronta para aprender e muito grata por todos os aprendizados. Quero viver cada segundo com essa sensação de gratidão, de estar aberta para aprender, porque é assim que gosto de existir”, revela.