Apresentadora do Jornal Nacional será afastada por câncer de mama

A jornalista Cristina Ranzolin anunciou nesta quinta-feira (12) que se afastará da TV para tratar um câncer de mama. Atualmente, ela apresenta o Jornal do Almoço, transmitido pela RBS, afiliada gaúcha da Rede Globo.

Durante sua despedida do programa, Cristina contou como recebeu o diagnóstico da doença ao fazer os exames de rotina. “Um tumor pequeno, de pouco mais de um centímetro, mas de um tipo agressivo, que precisa de tratamento sério”, revelou.

Em seu perfil no Instagram, ela desabafou sobre ainda estar aprendendo a lidar com a situação e disse que o afastamento será temporário, para observar e digerir a notícia, afirmando que pretende conciliar o tratamento inciado a três dias com a vida profissional.

“Vão ser seis meses de tratamento que vou procurar fazer levando uma vida normal, já que sou saudável e os médicos acreditam que não devo ter muitos efeitos colaterais”, escreveu, completando que está bem fisicamente, mentalmente e contando com apoio da família e de bons médicos. Além disso, ela espera também as boas energias do público que a acompanha.

Em meados de 2019, Cristina foi uma das escolhidas para compor o time de jornalistas convidados a participar do rodízio de celebração dos 50 anos do Jornal Nacional, assumindo a bancada do programa aos sábados, na companhia do pernambucano Márcio Bonfim. Desde o início da pandemia do coronavírus, contudo, apenas apresentadores do Rio de Janeiro têm dado continuidade ao rodízio.

Leia também:

Pai da Beyoncé tem câncer de mama: é raro, mas a doença atinge os homens

“Aprendi mais com a doença do que sofri”, diz Ana Furtado sobre câncer

Fotos de mulher que se prepara para tratar câncer emocionam

Estou com câncer de mama. E agora?