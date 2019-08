Fotos de mulher que se prepara para tratar câncer emocionam

A enfermeira Charlie Johnson, de 34 anos, descobriu neste ano que tem câncer de mama. Apesar do diagnóstico, a mulher decidiu encarar a situação de frente. Ela não queria ver sua cabeça ficando careca aos poucos, então decidiu raspar o cabelo. E registrou o momento de um jeito memorável e emocionante.

Charlie e seu marido, Kelsey, contrataram a fotógrafa Mandy Parks para realizar uma sessão de fotos incrível que demonstrasse sua jornada contra o câncer. As imagens, compartilhadas pela profissional em seu perfil no Facebook, mostram o rapaz raspando cuidadosamente o cabelo da esposa enquanto ela se olha emocionada em um espelho. O cenário era um belo campo verde.

Outras fotos mostram Charlie já sem cabelo, segurando luvas de box cor de rosa, o que representa sua luta contra o câncer de mama. “A gente estava conversando sobre a sessão de fotos e eu disse: ‘Por que você não tira o seu cabelo, não o câncer?'”, contou Parks à revista People. Charlie pensou o mesmo.

“Se uma mulher está sofrendo com preocupações, ansiedade, medo de perder seu cabelo e vê essa publicação e consegue ter alguma esperança ou pensar ‘eu consigo fazer isso’ nossa missão está cumprida”, contou Charlie também à revista americana. “Eu estava animada e com medo, ao mesmo tempo, por mim mesma, pelo meu marido e pelas crianças.”

A publicação de Parks com as fotos viralizou na rede social, atingindo 320 mil curtidas, 50 mil comentários e 303 mil compartilhamentos. “Mulheres fortes não simplesmente nascem. Elas são feitas pelas tempestades que atravessam. Da dor, dos erros e do sofrimento, alcançando orgulho e força”, escreveu a fotógrafa no post.

Veja, abaixo, algumas das fotos:

Sessão de fotos representa a luta de uma mulher contra o câncer de mama

Kelsey raspando a cabeça de sua esposa Charlie, que luta contra o câncer de mama

Charlie luta contra o câncer de mama

Kelsey raspando a cabeça de sua esposa Charlie, que luta contra o câncer de mama

Kelsey emocionado após raspar o cabelo de sua mulher

Kelsey beija sua mulher Charlie após raspar seu cabelo

Sessão de fotos representa a luta de Charlie Johnson contra o câncer de mama

Veja a publicação completa abaixo:

