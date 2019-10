“Aprendi mais com a doença do que sofri”, diz Ana Furtado sobre câncer

Ana Furtado, apresentadora do programa É de Casa, da Rede Globo, usou as suas redes sociais para contar como encarou o diagnóstico e tratamento do câncer de mama. A artista aproveitou o início do mês, conhecido pela campanha de prevenção e conscientização da doença, Outubro Rosa, para estreitar ainda mais a relação com seus seguidores.

No Instagram, Ana explica em um vídeo como conseguiu transformar o choque em força para persistir na batalha contra o tumor. “Em março de 2018 eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, e foi um baque que mudou a minha vida por completo, que revolucionou o meu olhar sobre ela”, contou a apresentadora.

Sobre as oportunidades durante o processo de cura, Furtado desabafou: “E mesmo tendo plena consciência do meu privilegiado acesso a tratamentos dignos e de qualidade, eu tive, como qualquer paciente oncológica, medos, fraquezas, dúvidas, questionamentos, dores, cansaços, choro”, disse.

Fazendo um balanço dessa etapa da vida, que está prestes a completar dois anos de vitória, Ana revela: “No final, aprendi mais com a doença do que sofri. Me redescobri, evoluí como pessoa, e com muita fé consegui encontrar uma força em mim que eu não sabia que existia. Pude me dar conta da mais profunda importância do amor, do apoio e do afeto, da generosidade”.

Para os fãs, a apresentadora não poupou agradecimentos: “Eu sou grata a cada palavra de carinho, cada oração, cada abraço e demonstração de amor que me fortaleceram ao longo do tratamento rumo a minha cura. Eu sou grata a vocês, e sou grata à fé que nos move, e que move as mais difíceis barreiras”.

Como uma maneira de construir uma corrente do bem e de força, Ana ainda convidou suas seguidoras a compartilhar história de superação ligadas ao câncer de mama com a hashtag #MinhaVitóriaRosa. “Quero que possamos juntas inspirar e encorajar mais mulheres que estão hoje no caminho da vitória. No caminho da cura!”, completou Ana.

