Catia Fonseca ‘fura’ Ana Maria e faz surpresa a cozinheiro desempregado

O cozinheiro Bruno Coutinho estava em uma fila enorme de desempregados na última terça (26) em busca de trabalho. A reportagem do ‘Bom Dia São Paulo’ esteve no local e o entrevistou. Ele não perdeu tempo e disse que gostaria de cozinhar ao lado de Ana Maria Braga.

Em seu programa, a apresentadora convidou Bruno a visitá-la na atração. Cátia Fonseca, da Band, no entanto, foi mais rápida: a produção do ‘Melhor da Tarde’, da Band, correu atrás do cozinheiro e o levou até a emissora para participar do vespertino.

Bruno preparou um prato e foi surpreendido com uma proposta do chef Melchior Neto, que ofereceu uma vaga de emprego em seu restaurante. Cátia também convidou Bruno a participar de seu programa de 15 em 15 dias.

Rodrigo Bocardi, âncora do ‘Bom Dia São Paulo’, disse que ficou feliz com as novidades.

