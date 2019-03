Em fila de desempregados, cozinheiro faz pedido a Ana Maria e ela responde

Em uma entrada ao vivo no “Bom Dia São Paulo” desta terça (26), o cozinheiro Bruno falou com Rodrigo Bocardi sobre o sonho de cozinhar com Ana Maria Braga. Ele estava em uma fila gigantesca de desempregados procurando uma ocupação no centro da capital paulista.

“Meu sonho é fazer um bacalhau capixaba para você, Ana. Tenho certeza que você nunca comeu porque o prato é meu”, disse ele. “Sou muito seu fã. Para mim você é o ícone da culinária brasileira.”

Em seu programa, Ana Maria convidou Bruno para cozinhar o prato. “Acho que vou convidar o Bruno. Ele ficou desde ontem, às 9h, na fila. Quem sabe a gente não aprende uma receita? Como ele vem cozinhar, a gente convidada o Rodrigo e a Zelda para experimentar o prato dele”, explicou a apresentadora.