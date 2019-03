Cozinheiro que conseguiu emprego na TV vibra com 1° dia de trabalho

O chef Bruno Coutinho, que ganhou reconhecimento depois de ser entrevistado no programa “Bom Dia SP”, de Rodrigo Bocardi, usou o Instagram para comemorar seu primeiro dia no novo emprego.

Bruno posou ao lado da produção do programa “Melhor da Tarde“, da Band, e da equipe do Gema Restaurante e agradeceu a oportunidade em um post na rede social.

“Tudo pronto aqui, no meu 1º dia de trabalho no Gema Restaurante! Quer ver como vai ser essa nova etapa da minha vida? Daqui a pouco, a Cátia Fonseca no Melhor da Tarde mostra tudo pra vocês! Coração está a mil! Obrigado a toda essa equipe incrível e ao chef Melchior pela oportunidade!”, escreveu na legenda da foto.

Bruno estava há 24 horas na fila do Mutirão do Emprego, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, quando foi entrevistado pela repórter Zelda Mello para o programa da Rede Globo.

Ele aproveitou a oportunidade para dizer que seu sonho era cozinhar no programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga. A apresentadora falou sobre o chef no programa, mas no mesmo dia, durante a tarde, Bruno recebeu o convite de Cátia Fonseca para participar do “Melhor da Tarde”.

Depois de preparar um prato para Cátia e o chef Melchior Neto, ele foi convidado para participar do programa quinzenalmente e também conseguiu um emprego no restaurante de Melchior, o Gema.

Bruno também agradeceu especialmente à Cátia Fonseca e chamou a apresentadora de “madrinha”.

