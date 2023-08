Copa Feminina 2023 bate recorde de audiência

E o futebol feminino vem conquistando cada vez mais o reconhecimento do público! A boa notícia é que a FIFA divulgou nesta sexta-feira (04), os primeiros números de audiência sobre a Copa do Mundo Feminina de 2023, que está sendo realizada na Austrália e Nova Zelândia.

Os números demonstram vitória na persistência da modalidade, que após apenas 48 partidas (primeira fase do campeonato), teve expectativas superadas em diversos aspectos.

O último campeonato, sediado na França em 2019, atraiu 1,1 milhão de pessoas nos mais diversos estádios franceses, e teve menos países participantes, com um total de 24 seleções.

Já Copa Feminina de 2023 atraiu mais de 1,2 milhão de pessoas para os estádios australianos e neozelandeses até o momento, com uma média de 25 mil pessoas por jogo e 32 seleções participantes. Estes números representam um aumento de 29% na audiência do campeonato em relação ao torneio anterior.

“O torneio tem sido incrível até agora, superamos as expectativas em vários aspectos. Estou confiante de que, até a final, mais de 1,9 milhão de torcedores terão passado pelas catracas”, disse Sarai Bareman, chefe de futebol feminino da FIFA, à AFP.

Vale lembrar que a previsão de vendas de ingressos pela FIFA era de 1,3 milhão, batendo o seu próprio recorde com 1,715 milhão de ingressos vendidos até o momento. E esse aumento também se fez presente na audiência dos telespectadores ao redor do mundo.

A organização se demonstrou satisfeita com os números de audiência televisiva para ocampeonato, com destaque para a partida entre Estados Unidos e Holanda, que se tornou a mais assistida da fase de grupos na história das seleções.

“Batemos recordes quase diariamente. Na Colômbia, por exemplo, os números superaram os da Copa do Mundo masculina”, completou Bareman.

Vale lembrar que a semana foi marcada pelo fechamento da primeira fase de grupos do Mundial, onde, infelizmente, tivemos a eliminação precoce da seleção brasileira contra a Jamaica.

A partir de amanhã (05), iniciam-se as rodadas eliminatórias, com as partidas entre Suíça x Espanha, Holanda x África do Sul e Japão x Noruega.

Fiquem ligados para estas e outras notícias sobre a Copa do Mundo Feminina de 2023 aqui no site de CLAUDIA.