Brasil empata contra Jamaica e é eliminado da Copa do Mundo

E não foi dessa vez para o Brasil. Nesta quarta-feira (2), na última rodada da fase de grupos contra a Jamaica, a seleção brasileira infelizmente não conseguiu se classificar e foi eliminada da Copa do Mundo Feminina de Futebol, após o empate de 0 a 0.

Em um jogo acirrado e emocionante, o Brasil precisava de apenas um ponto para se classificar para as oitavas de final, porém, nenhum gol foi marcado, deixando o caminho aberto para a Jamaica, que precisava apenas de um empate.

Com isso, a seleção jamaicana avança para as oitavas de final, permanecendo em segundo lugar no grupo F, ficando atrás apenas da França, líder da tabela. Confira agora os melhores momentos dessa partida na qual nos despedimos da camisa 10, Marta e da possibilidade do primeiro título no mundial.

A despedida de Marta

Após 21 anos defendendo a nossa seleção, Marta Silva se despede da Copa do Mundo e da Seleção Brasileira. Com a camisa 10, a atacante marcou 119 gols em 182 partidas, com uma média de 0,66 gols por jogo.

Em um discurso emocionante após a eliminação, ela novamente reforça a importância do apoio e do suporte em relação às mulheres no futebol e enaltece o quanto o esporte vem crescendo a cada campeonato. Confira na íntegra o seu depoimento emocionante:

O ADEUS DA RAINHA 😔👑 Não era a despedida que o Brasil queria, muito longe do que a nossa Rainha Marta merecia… No último ato da nossa camisa 10, ficamos com esse discurso e com a esperança de evolução do futebol feminino. ❤️#emBRAza #CopaNaCazéTV #Marta #FIFAWWC pic.twitter.com/c9Xy1marlx — CazéTV (@CazeTVOficial) August 2, 2023

Pia Sundhage, técnica da seleção, destacou o desempenho das jogadoras durante toda a participação no mundial e pediu compreensão pelo resultado inesperado. Veja o que falou a técnica:

Já Kerolin refletiu sobre o futuro de todas elas nas próximas oportunidades, reforçando também o apoio e o suporte da modalidade em outros times e campeonatos, confira:

Depois do jogo, a Kerolin falou na zona mista sobre a tristeza da eliminação, reforçando a importância de pensar nos próximos passos.#CopaNaCazéTV #FutebolFeminino #CopaFeminina #FWWC pic.twitter.com/yxopznae8n — CazéTV (@CazeTVOficial) August 2, 2023

Melhores lances do jogo Brasil x Jamaica

Não faltaram boas oportunidades para a seleção brasileira nesta partida. Durante todo o jogo, belíssimas finalizações foram feitas em busca do ponto da classificação.

Logo no primeiro tempo, a lateral-esquerda Tamires forçou o chute em um lance na direção exata do gol, no entanto um dos destaques da partida, a goleira jamaicana Rebecca Spencer, defendeu, segurando a bola com grande precisão. Veja o momento exato do lance:

E o Brasil seguiu não dando trégua para a Jamaica. Em outro momento, a atacante Kerolin, também um dos grandes destaques para este último jogo, finalizou a bola com chute alto que almejava balançar a rede, mas Spencer defendeu novamente, confira:

Perto dos minutos finais da partida, a torcida pedia alteração no time brasileiro, o que demorou para acontecer, deixando todos os torcedores aflitos com o desgaste das jogadoras.

As esperanças estavam todas concentradas nos acréscimos e nas substituições, que, no fim, não ajudaram muito para garantir o ponto do time brasileiro, deixando o Brasil de fora da competição. Confira o último lance do jogo:

O último lance do Brasil na Copa do Mundo Feminina FIFA™ 2023 foi assim. Passou muito perto, mas não deu pra nossa Seleção. O que você acha que faltou pra gente classificar? 🎙️ @lffreitas#emBRAza #CopaNaCazéTV #FutebolFeminino #CopaFeminina #FWWC pic.twitter.com/lYBvcFolXV — CazéTV (@CazeTVOficial) August 2, 2023

Fim da linha para as nossas jogadoras no mundial, porém o começo de uma nova geração de gigantes. O nosso apoio e gratidão estarão sempre com todas elas. Que a história do futebol feminino brasileiro continue sendo reconhecido pelo seu alto nível de desempenho, pela garra e pela potência de todas as nossas jogadoras.