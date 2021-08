“Estrelas cadentes” enfeitarão o céu nos próximos dias. Saiba como vê-las!

Se durante os últimos dias você não encontrou bons motivos para apreciar o céu, temos uma ótima notícia para você! Nos dias 11 e 12, ou seja, nesta quarta e quinta-feira, acontece o pico da chuva dos meteoros Perseidas. Isso significa que teremos um show de “estrelas cadentes” no céu!

Se você é supersticiosa, vale a pena fazer um pedido ao se deslumbrar com algum desses meteoros na imensidão azul.

O fenômeno, que ocorre todos os anos entre meados de julho e o final de agosto, é uma resposta ao cruzamento da Terra com a trilha de destroços do cometa Swift-Tuttle.

Os meteoros nada mais são do que estes destroços, pequenos grãos de poeira do tamanho de uma ervilha, que queimam quando entram na atmosfera da Terra.

No entanto, nós do Hemisfério Sul não teremos tanta sorte quanto os observadores do Hemisfério Norte, que este ano serão favorecidos com uma visualização privilegiada do espetáculo.

Entretanto, nem tudo está perdido para nós, brasileiras amantes da astronomia, pois a Nasa fará uma transmissão online dos meteoros durante toda madrugada do dia 12, quando haverá o ápice do fenômeno. Programe o despertador para apreciar este momento ímpar pelos perfis da Nasa no Facebook, Twitter e YouTube.

As surpresas do Universo não acabam por aqui, pois mais eventos astronômicos nos aguardam neste mês de agosto. Confira as datas e anote em sua agenda para não perder:

19/08 – Melhor dia para observar Júpiter e Saturno, segundo a Nasa;

22/08 – Lua Azul, uma das Luas cheias mais especiais do ano.