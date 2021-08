Horóscopo semanal de 8 a 14 de agosto: fim de ciclos e reflexão

A semana com a Lua na fase nova nos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião promete agitar nossa rotina. Alerta: Mercúrio encontra Vênus e Marte transitando no signo de Virgem, trazendo a capacidade de ver o que não está bom com nitidez para evitar fugir.

Recado dos Astros: mente, coração e atitudes precisam se alinhar para um único foco. Sua maneira de agir está sendo chamada para se tornar congruente com suas ideias, com a forma como você se relaciona com as pessoas e para equilibrar essa balança cuidando de si mesmo.

A Lua em Libra traz a tendência de evitarmos o confronto, querermos apaziguar os ânimos de todos, manter a paz e a harmonia onde quer que estejamos, mesmo que isso nos leve a nos anular como pessoas. Os astros não estão para brincadeira. Daqui para frente, muitos movimentos no céu estão com essa intenção. Caberá a nós decidir se iremos ao encontro deles ou se seremos empurrados. Em outras palavras: encerrar ciclos e aprender com eles pelo amor ou pela dor.

Semana incrível para rever hábitos, seja nos relacionamentos a dois, na forma de lidar com suas finanças, no cuidado com sua saúde física e mental. Se anda abusando na alimentação, que tal um detox? Marcar aquela consulta médica para uma revisão? Parar de mentir para si mesmo dizendo que está tudo bem, quando não está. Nosso corpo não deveria sofrer por aguentar aquilo que não nos deixa felizes. Hora de refletir sobre isso.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Sua visão tende a estar tão clara que será difícil segurar você na hora de agir. Oportunidades te esperam, hora de rever a forma como você conduz seu trabalho, o que de verdade você quer para si e seu futuro. Mudar nunca foi um problema para você e não será agora. Apenas calcule seus passos, o eco que terá cada um deles para encerrar ciclos de forma leve e permanente.

Touro

Poder ver com clareza, sem ter margem para dúvidas, coloca os nativos diante de um embate interno forte: não dá mais para permanecer igual. Até mesmo para você, que é resistente a mudanças, ficará claro que é hora de fechar ciclos. É hora de agir. Nenhum caminho de sucesso é construído da noite para o dia. Lembre-se: tudo começa pelo primeiro passo.

Gêmeos

Com seu planeta regente passando a transitar em Virgem, chega o convite para colocar os pés no chão e executar suas ideias. Ir até o fim, não desistir ou se distrair no meio… O momento pede para rever crenças, sua forma de conduzir a vida. Já parou para se perguntar como seria sua vida se não fosse assim? Onde estaria? Fazendo o quê? Com quem? Amplie horizontes…

Câncer

Seu lado perfeccionista (que poucos conhecem) tende a vir à tona com força. Cuidado para que essa sua capacidade de estar à frente não impeça você de viver o presente. Esteja no aqui e agora, vivendo plenamente cada instante junto das pessoas que ama. A configuração astrológica da semana tende a ajudar a acalmar suas emoções para agir com coragem rumo às suas metas.

Leão

Calma, nessa semana sua vontade será de colocar tudo abaixo e recomeçar. Mas respire fundo, pois sua paciência tende a ser testada nos relacionamentos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Solte as pessoas e foque naquilo que lhe compete, que somente você tem o controle. Não sofra por coisas que não são suas. A vida sorri para você, se abra para ela…

Virgem

Vênus, Marte, a Lua e Mercúrio passando pelo seu signo potencializam muito suas características. Tome cuidado para não se tornar crítico demais. Aceitar as escolhas dos demais é um aprendizado que tende a retornar nesta semana. Não deixe que sua necessidade de controle impeça você de fazer o que pode ser feito agora. Aja com o que tem. Não espere mais, ok?

Libra

A indecisão tende a dar lugar à clareza. O que tende a motivar você a agir e buscar o que é seu, sem depender de ninguém. O único empecilho tende a ser você ter medo de desagradar ou ficar mal com alguém. O momento pede para olhar para si mesmo, cuidar da sua saúde, de hábitos diários, e observar se estão em sintonia com um estilo de vida que deseja para si. Desapegue…

Escorpião

Sua intuição sempre foi forte. Algumas vezes, o desafio era acreditar nela… Os astros alertam que, além da sua sensibilidade, você tende a ver com clareza o que está acontecendo ao seu redor. Uma maldição e bênção ao mesmo tempo. Maldição pois a sensação é de decepção, não poder confiar… mas a bênção é que poderá desviar de armadilhas. Seja grato por cada descoberta.

Sagitário

A verdade tende a saltar aos seus olhos nessa semana no que se refere a pessoas. Muitas respostas que você vem procurando chegarão. Esteja aberto aos sinais. Mudanças à vista. Cuidado para não se arrepender das suas palavras… Elas tendem a estar afiadas e cirúrgicas. Seja diplomático. Bom momento para cuidar da sua saúde, evitar exageros e descansar.

Capricórnio

Teimar naquilo que não está dando certo cobra seu preço no final das contas e estará em pauta nesta semana. Os astros estão trazendo clareza para que possamos analisar o que precisa ser mudado daqui para frente. Se apegar ao conhecido não caberá mais diante do que o universo está descortinando à sua frente. Como negar tantas “coincidências”? Não tem como… Peça ajuda.

Aquário

Ser visionário é uma das suas principais características e, quando ela se alia à configuração astrológica em que estamos, fica muito potencializada. A sua vida pede ajustes para subir de nível. Mesmo que não goste, rever planos, o que deu ou não certo, assumir responsabilidades e pensar sobre seus próximos passos se faz necessário. É o ônus do bônus. Pense sobre isso?

Peixes

Se afastar é uma das formas como você lida com o que acontece. De longe, você vê com maior clareza para depois retornar e agir. Essa semana será um pouco atípica, pois em meio às situações você já terá essa clareza para tomar decisões. Confie no que sente, no que está percebendo e não deixe de perguntar. Lembre-se: acordos foram feitos para serem cumpridos.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br