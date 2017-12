Executivas de Hollywood criam comissão contra assédio sexual

Depois das recentes revelações de casos de abuso sexual, uma comissão para combater o assédio sexual dentro da indústria do cinema e do entretenimento foi criada por grandes nomes de Hollywood, segundo o jornal The New York Times.

Quem liderou a iniciativa foi a advogada Anita Hill, e foi idealizada pela produtora de Star Wars Kathleen Kennedy, pela co-presidente da Nike Foundation Maria Eitel, pela investidora Freada Kapor Klein e pela advogada Nina Shaw.

A Comissão sobre Assédio Sexual e Promoção da Igualdade no Ambiente de Trabalho, de acordo com o comunicado, tem como objetivo promover um ambiente de trabalho mais seguro e mais justo para as mulheres e pessoas marginalizadas. “A comissão não buscará apenas uma solução, mas uma estratégia abrangente para abordar as causas complexas e inter-relacionadas dos problemas de paridade e poder”, afirma a produtora Kathleen Kennedy.

Já Nina Shaw explicou que a comissão era uma longa jornada para adotar as melhores práticas. Além disso, a ideia é criar mudanças institucionais que promovam uma cultura de respeito e dignidade humana em toda a indústria.

Na reunião realizada na sexta, participaram executivos de grandes corporações, como Disney, Paramount Pictures, CBS e Netflix. A previsão para o segundo encontro é no ano que vem.

