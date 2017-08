Quando fui abusada aos 9 anos eu calei. Quando entrei na puberdade e vi meu corpo mudando, eu não queria ser reconhecida como mulher, aquilo pra mim é sinal de perigo. Passei a usar roupas largas, tirei brinco, cortei o cabelo. Minha mãe pensou que eu era lésbica. Quando eu andava na rua e as pessoas apontavam "aquilo é uma menina ou um menino?" Eu sentia alívio. A dúvida deles era minha segurança. Mas chega de falar de mim. Eu estou aqui pra falar de Clara. Clara foi estuprada por TRÊS HOMENS quando adolescente. Eu a conheci na gravação de um documentário e ela me confidenciou que após a gravação teve crise de depressão. Eu entendo. O gatilho é foda. Ontem falei com Clara e ela tava numa festa de nossos amigos de SP. Ela bebeu, pegou um uber e foi abusada por ele. A porra do gatilho, p fardo de ser mulher, a eterna insegurança. Minha sensação é de impotência. Clara vai enfrentar tudo mais uma vez. E esse enfrentamento é eterno, então, no caso dela, vai ser em looping. Ela é um furacão, fez de sua dor enfrentamento, é uma escritora foda, uma feminista que ensina, milita, transforma. Eu sou Clara hoje e você também. Seja você mulher ou não. A cultura do estupro existe e a culpa não é da gente, não é do quanto a gente bebeu nem do que a gente veste. A culpa é do abusador. Ponto. E não me venham com mais violência como solução pra um problema sistêmico. O discurso "ah se acontecesse com vc ou alguém de sua família" ACONTECEU. Comigo, com Clara e com uma porrada de mulher enquanto você lê esse post. O feminismo existe pra isso. Ele é necessário. E ele vai transformar o mundo. . #meumotoristaabusador

