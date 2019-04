Coelho da Páscoa entra em briga com agressor de mulher

Uma cena pouco provável foi filmada em uma rua de Orlando, nos Estados Unidos. Um homem fantasiado de coelho entrou em uma briga para defender uma mulher de um agressor, na noite do domingo de Páscoa, dia 21.

Em imagens feitas pelas pessoas que andavam por ali quando a situação aconteceu, é possível ver que o casal trocava golpes no chão. O coelho, então, intervém.

Leia mais: Menina de 11 anos morre após usar uma pasta de dente

Depois que o homem fantasiado desferiu alguns golpes no agressor, mais pessoas chegam para ajudar, inclusive um policial. Segundo Lindsey Edwards, que cedeu as imagens à emissora WESH2, o homem, que estava estirado no chão, chegou a cuspir na mulher.

De acordo com a emissora, afiliada da rede NBC, o fantasiado se identificou como Antoine Edwards. Em entrevista, ele narrou que estava em um bar quando a briga começou. Ninguém foi preso.

Confira o vídeo do momento da briga:

Veja mais: Caso Madeleine McCann pode ter reviravoltas avisa investigador

+ Comissária acalma menino autista em voo e recebe gratidão comovente da mãe

Siga CLAUDIA no Youtube