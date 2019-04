Comissária acalma menino autista em voo e recebe gratidão comovente da mãe

Um texto de agradecimento viralizou na internet nos últimos dias e retrata um momento emocionante vivido por uma família nos Estados Unidos. Uma comissária de bordo conseguiu acalmar um garoto autista de um jeito bem carinhoso e, por isso, recebeu um agradecimento bem comovente da mãe do menino.

Tudo aconteceu com a família de Sonja Redding. O grupo realizava uma viagem para Nebraska com o intuito de visitar um médico para o tratamento dos filhos de Sonja, portadores de uma doença rara chamada acidemia metilmalónica. Nessa mesma viagem, Xayvior acabou sendo diagnosticado com autismo.

Ao retornarem de Nebraska, Xayvior começou a ter crises de ansiedade dentro do avião e passou a ficar inquieto e com crises de choro.

Foi, então, que Amanda Kay Amburgy ajudou a família. “Essa comissária apareceu e perguntou se podia levá-lo para um passeio. Eu avisei que ele poderia se tornar agressivo, mas ela disse que não se importava e o levou para uma tour pelo avião”, contou Sonja.

Grata pela ajuda prestada por Amanda, Sonja escreveu um longo agradecimento a comissária de bordo em reconhecimento ao seu gesto. “Essa heroína trouxe um pouco de sanidade ao momento caótico e quando eles voltaram, Xayvior estava muito mais calmo (…) Quero agradecer a essa funcionária da Delta e fazer com que a empresa saiba dessa mulher incrível que eles têm como funcionária. Ela não olhou ou julgou, apenas demonstrou amor e empatia sem hesitação. Precisamos de mais pessoas assim no mundo.”

Leia mais: Para celebrar a Páscoa, Zoe aparece de coelho em fotos muito fofas