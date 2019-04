Menina de 11 anos morre após usar uma pasta de dente

Uma menina de 11 anos morreu nos Estados Unidos depois de sofrer uma reação alérgica à pasta de dente.

O caso aconteceu no começo do mês, em 4 de abril, quando Denise Saldate realizou uma consulta ao dentista e lhe foi recomendado usar uma pasta para ajudar no tratamento de manchas dentais.

Ao usar junto com a irmã mais velha, Denise imediatamente começou a chorar e chamou a mãe.

“Ela disse: ‘acho que estou tendo uma reação alérgica'”, contou a Monique, a mãe de Denise.

Imediatamente, a família de Denise chamou a ambulância, porém a menina já não conseguia respirar.

Segundo informações do periódico Allergic Living, Denise morreu por choque anafilático devido a uma reação de seu corpo a proteína do leite presente no produto.

De fato, a menina era alérgica a proteína do leite, diagnóstico conhecido pela família desde seu primeiro ano de vida e a Monique tinha o hábito de ler o rótulo dos produtos dados a filha desde então.

Porém, a proteína do leite não costumava aparecer em pastas de dentes, então essa preocupação não constou na hora de comprar o item para a menina – que estava muito empolgada para usá-lo, conforme lembrou a mãe. “Sinto que falhei com ela, ao contrário do que estão me dizendo.”

Leia mais: Charlize Theron explica por que apoia filho a usar saias e vestidos