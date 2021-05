Clubhouse já está disponível para aparelhos Android no Brasil

As conversas sobre os mais diversos assuntos no Clubhouse se tornaram mais acessíveis nesta terça-feira (18) com a liberação do aplicativo para o sistema Android no Brasil.

A rede social, que permite que seguidores troquem mensagem apenas por áudio, começou a conquistar usuários no início deste ano, mas apenas para aqueles que possuíam aparelhos da Apple.

No início de abril, os Estados Unidos foi o primeiro país a receber a atualização, que já é implementada em outros lugares além do Brasil. Segundo o Clubhouse, até o final de semana, a versão para Android estará disponível para todos os países.

A demora para atender aos internautas com aparelhos Android fez com que outras redes sociais se mexessem para trazer uma experiência similar aos seus seguidores.

O Twitter, o Spotify, plataforma de streaming de música e até o Facebook já anunciaram lançamentos ou projetos com recurso de áudio em suas plataformas.