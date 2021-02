Conheça a rede social que conquistou Oprah, Ashton Kutcher e mais famosos

Se você faz parte da turma que ama enviar ou ouvir áudio, uma nova rede social, chamada Clubhouse, pode cair no seu gosto com facilidade. O aplicativo funciona como uma plataforma de streaming de podcasts, já que os conteúdos produzidos pelos usuários ficam divididos em chats por segmento, como palestras, música, esporte, entre outros.

Além disso, é possível ter conversas privadas, em que os áudios não serão disponibilizados para os participantes que estão fora do chat. Essa dinâmica conquistou primeiro os profissionais e amantes da área de tecnologia, mas em seu pouco tempo de vida já atingiu uma outra classe: a dos famosos.

Oprah Winfrey, Kevin Hart, Drake, Chris Rock e Ashton Kutcher estão entre os mais de 600 mil usuários do app. A presença deles na rede possibilita que seus fãs, por exemplo, fiquem ainda mais próximos e tenham até a oportunidade de receber um áudio do seu ídolo. Já imaginou?

Se com essas informações já deu vontade de ir à loja de aplicativos do seu celular baixar o app, calma! Infelizmente, a entrada no Clubhouse só acontece mediante a um convite de algum usuário.

A exclusividade explica o motivo da rede social ter conquistado tantos famosos, assim como a privacidade que o app proporciona ao bloquear qualquer forma de armazenar e gravar o conteúdo das mensagens.

Entretanto, esse fato de não deixar rastro gera preocupações, já que falas racistas, machistas, LGBTfóbicas, gordofóbicas, entre outras formas de opressão podem ganhar espaço.

Para a Vanity Fair, a empresa alegou que “condena todas as formas de racismo, discurso de ódio e abuso, conforme observado em nossas Diretrizes da comunidade e Termos de Serviço, e tem procedimentos de confiança e segurança em vigor para investigar e resolver qualquer violação dessas regras”.

