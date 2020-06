Cinemas americanos agora vão exigir uso de máscaras

Apenas duas semanas depois de divulgarem que não obrigariam ao público usar máscaras dentro das salas de projeção, as redes americanas de cinema voltaram atrás e anunciaram hoje (30), que, ao reabrirem, a máscara será obrigatória para todos.

A rede AMC chegou a divulgar que seria flexível quanto ao uso das máscaras, mas diante das críticas que recebeu, voltou atrás e já avisou que vai exigir a proteção para todos. Agora a Cinemark segue o exemplo.

“Para a segurança de nossos convidados, funcionários e comunidades, Cinemark vai demandar que o uso de máscaras seja feito em todas suas salas”, diz o site americano da rede. “Máscaras poderão ser retiradas para comer e beber dentro das salas”, segue a nota, que antecipa que o protocolo vai ser atualizado ao longo do tempo.

Nos Estados Unidos, os cinemas devem voltar a funcionar a partir do dia 24.

The updated protocol will be applicable to a majority of Cinemark’s moviegoers when the circuit restarts its phased reopening on July 24.